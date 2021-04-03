Міжнародний день інформування про аутизм відзначили у Тернополі. Жителі міста одягнули блакитний одяг, щоб підтримати “дітей дощу”, так називають аутистів.

Аутизм — це вроджений дефіцит соціальної взаємодії. Попри невиліковність, хворі можуть адаптуватися до життя в суспільстві. Часто серед них виявляються генії. Блакитний — колір людей із цією недугою.

“Я і мій колектив центру розвитку дітей з аутизмом “Золотий ключик” в знак підтримки людей з аутизмом сьогодні у блакитному. Це лише краплинка з того, що ми щоденно робимо задля розвитку дітей з аутизмом. Щиро хочемо змінювати світ задля оптимальних умов життя людей з аутизмом! Тернопіль у блакитному в цьому році онлайн! Ми хочемо навчити жити дітей, але в результаті – діти навчають жити нас!”, – зазначає тернополянка Світлана Гуцуляк.

Лікарі наголошують: діти з аутизмом сприймають світ трішки не так, як інші. У них часто загострені зорові та слухові відчуття. Аби їм простіше було адаптуватися до оточення, психоневрологи розробили спеціальні програми. За такою програмою працює спеціальне відділення Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні. Тут діє обладнана сенсорна кімната, тренажери, є багато посібників для розвитку мовлення, а також працюють кваліфіковані спеціалісти.