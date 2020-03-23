Акція «Кольорові шкарпетки» обʼєднала українців у різних регіонах України. Долучилися до благодійної ініціативи і тернополяни.

Вони одягали кольорові шкарпетки та викладали фотографії в соцмережах. Таким чином жителі краю показували підтримку людям із синдромом Дауна.

Цю акцію вже десять років поспіль проводить Міжнародна Асоціація «Даун-Синдром», до якої Україна приєдналася у 2011 році. Благодійна ініціатива присвячена Всесвітньому дню людини із синдромом Дауна. «Тернополяни наперед купували шкарпетки, одягали їх, робили фото і викладали у соцмережі. Виручені кошти від продажу кольорових шкарпеток підуть на підтримку людей із синдромом Дауна. Дякуємо усім, партнерам, батькам, друзям і колегам, що робили сьогоднішній день незважаючи на обставини. Ми ще плануємо повторити флешмоб після карантину», – зазначає координаторка акції у Тернополі Ольга Гордієнко. Цьогоріч через карантин до ініціативи долучилося дещо менше людей, ніж торік. Все ж така підтримка важлива для людей із синдромом Дауна. «Одягаючи різнокольорові шкарпетки людина показує, що різні ноги мають рівні права. Тобто людина показує свою повагу до людей або дітей, які мають інвалідність, і підтверджує рівні права кожної людини, незважаючи на наявність або відсутність особливих потреб».

Додамо, «Кольорові шкарпетки» — це всесвітній флешмоб, особливо поширений у Сполучених Штатах Америки.

Софія Романська