Тернополяни несуть квіти до монумента Героям Небесної сотні

21/02/2019 Розмір тексту:

Нагадаємо, з 18 до 21 лютого 2014-го в Україні тривало силове протистояння між бойовиками і протестувальниками. Це завершальний етап Революції Гідності. Результатом подій стало відсторонення Верховною Радою від виконання обов’язків президента Януковича, а також призначення дострокових виборів.

Під час силових протистоянь у столиці загинуло шестеро жителів Тернопільщини: Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Назар Войтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян. Їхні імена увіковічнили на меморіальних дошках у більшості міст області.

Сьогодні жителі Тернополя продовжують нести квіти до монумента Героям Небесної Сотні. Люди моляться за мир в Україні, а також згадують тих, хто поклав життя за свободу і незалежність держави.

Учора в пам’ятних заходах у Тернополі взяли участь сотні школярів, студентів, були також військовослужбовці, які брали участь в Революції Гідності. Як зазначив, прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа, п’ять років з часу розстрілу громадян для України є нагадуванням про одну з найтрагічніших подій сучасної історії країни».

«Це день вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні – це день данини тим патріотам, котрі віддали найцінніше, за те, що хотіли жити у вільній країні, захищаючи та відстоюючи права і свободи людини. Не згасає вічна пам’ять тим, хто поклав на вівтар вільної України найдорожчий скарб – своє життя. Пам’ятаймо їхній подвиг!».

Софія Романська