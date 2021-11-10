Доєдналися до популярного онлайн-флешмобу і привітали українців з днем писемності. У Тернопільській обласній “Просвіті” патріотично відзначили день української мови.

У вишиванках, барвистих прикрасах і найголовніше – з піднесеним настроєм. Тернополяни поважного віку не просто вирішили написати диктант єдності, а й створили атмосферу свята, повідомляють Т1 Новини.

Писали диктант тернополяни під пильним наглядом одразу двох метрів пера. За спинами Шевченко, а перед очима — Юрій Андрухович. Саме патріарх сучасної української літератури є автором цьогорічного диктанту. Він його і озвучував.

Тернополяни розповідають, раді доєднуватися до різних патріотичних ініціатив: чи то диктант, чи ж музичний флешмоб. Як відзначила Людмила Червінська, заспівати пісню про Бандеру прийшов і ансамбль “Золоті журавки”.

Небайдужі тернополяни впевнені: такі заходи — це нагода відчути єдність з українцями, які живуть в різних куточках світу.