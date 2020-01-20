Традиційно пірнанням у крижану воду відзначали Водохреща у Тернополі. Чоловіки та жінки купалися після освячення водойми. Люди переконані: льодяна вода не лише загартовує тіло, а й очищає дух.

Тернополянин Володимир Заболотний практикує зимове купання регулярно. Чоловік впевнений, що завдяки загартуванню майже не хворіє.

«Купаюся у крижаній воді не лише на Водохреще, а регулярно, десь двічі на тиждень. Практикую це вже десь 15 років поспіль. Відтоді я взагалі забув, що таке вірусні захворювання. Також не має потреби носити кожух взимку, достатньо легкої осінньої куртки».

Випробовували крижану воду і тернопільські артилеристи. Вони купалися у спеціально обладнаному місці, що у парку «Топільче», – розповідає прес-офіцер артилеристів Юрій Кульпа.

За словами армійців, такі заходи насамперед ознаменували зміцнення духу та очищення організму, додавши віри й сили у собі, а також віри у воду, яку освячують у цей день.

«Різдвяні мелодії підсилювали сміливість занурення у холодну воду навіть тим, хто це робив уперше в своєму житті. Найголовніше мабуть, що армійці разом з тернополянами об’єдналися у заході, девізом якого було «У здоровому тілі здоровий дух». Тому занурившись, усі без винятку відчули справжній дух відваги, гарту, а повернувшись у теплий намет, зігрівались гарячим чаєм вітаючи «Христос Хрещається! В ріці Йордан!».

Супроводжував пірнання у крижану воду військовий оркестр, виконуючи колядки та щедрівки.

Софія Романська