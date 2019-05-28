Екологічний марафон стартував у Тернополі. Започаткувала його тернополянка Ольга Гордієнко.

За її словами, учасники екологічного марафону упродовж семи днів не використовуватимуть жодного поліетилену.

Суть екологічного марафону у тому, щоб штучні одноразові речі замінювати натуральними багаторазовими, – розповідає Ольга Горднієнко. Звітувати про це можна у соцмережах з використанням відповідного хештегу.

«Наш екологічний марафон стартував сьогодні. Зіткнулися з першими труднощами. До прикладу, було проблемою – купити м’ясо. А ціль першого дня екомарафону – обійтися без поліетиленових торбинок, замінивши їх на торбинки з тканини. У вівторок відмовляємося від використання пластикових пляшок (водичка в скляній або іншій не пластиковій тарі). Середа – збираю сміття йдучи по вулиці). Четвер – йду пішки на роботу. П’ятниця – сортую домашнє сміття, аналізую вміст Е в продуктах. Субота – екоприбирання оселі. Неділя – перегляд фільму з теми еко. Обов’язкова умова висвітлення інформації та фото щодня в соцмережах з використанням хештегів: #Ternopil_Eco_City, #Eco_marafon_Ternopil.

Учасники екологічного марафону закликають долучатися до цієї ініціативи всіх охочих. Таким чином в місті популяризують екологічну культуру.

Софія Романська