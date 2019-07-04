3 липня – Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів. Його запровадили, щоб привернути увагу суспільства до проблеми надмірного використання поліетиленових виробів.

До акції «Без поліетилену» долучилися і тернополяни. Вони замінювали пакети на еко-торбинки.

«Приєднуємося до акції «Україна без поліетилену». Зайшли з сином в супермаркет «Рукавичка» у нас в Тернополі і побачили акцію. Тому беремо участь. Викладаємо фото наших покупок, і як нам вдається використовувати менше поліетилену. Я завжди ходжу з еко-сумками, зимою сірого кольору, літом ношу, зазвичай, білу. Переваги еко-сумки – у неї поміщається “все”, навіть якщо ти йдеш з роботи і треба ще купити продуктів додому», – розповідає тернополянка Оксана Гуменюк.

У Тернополі до акції «Без поліетилену» долучилося ряд супермаркетів, магазинів, інших закладів торгівлі і послуг. Підприємці пропонували споживачам замінити поліетиленові пакети на паперові або еко-сумки.

Софія Романська