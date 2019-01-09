Тернополяни можуть запросити додому Повстанський вертеп

09/01/2019 0
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Вже другий рік поспіль у Тернополі проводиться незвичний вертеп. Особливістю є те, що дійовими особами є  історичні персонажі: повстанці, зв’язкові, НКВДисти, Сталін. Учасники виконують давні повстанські колядки, які ще збереглись до наших днів. Сценарій оригінальний, написаний учасниками Молодіжного Націоналістичного Конгресу.

“Вертеп є символічним, оскільки ним ми прагнемо показати боротьбу добра і зла на прикладі подій у ХХ ст., коли український народ боровся за визволення України та протистояв тоталітарному сталінському режиму” – розповідає учасниця вертепу Оксана Семенець.

Тернополяни та гості міста мають можливість подивитись на це незвичне дійство на Театральній площі з 8 по 19 січня. Також за бажанням можна замовити колядників додому.

Контакт: +380681751750, Еля.

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