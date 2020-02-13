Хворі на цукровий діабет на Тернопільщині можуть залишитися без інсуліну. Це життєво необхідні ліки, забезпечення якими гарантовано державою. Втім, через недофінансування, тисячі інсулінозалежних перебувають на межі життя.

Забезпечення інсуліном із державного бюджету профінансоване лише на 40%, решту коштів повинні додати з місцевих бюджетів, – пояснює голова об’єднання батьків, дітей і молоді Тернопілля, хворих на цукровий діабет «Діа-Дім» Роман Островський. Відтак у багатьох районах питання залишається невирішеним.

«Життя близько п’яти тисяч людей в нашій області залежить від забезпечення інсуліном, серед них – понад триста дітей потребує цих життєво необхідних ліків. Минулого року через недофінансування люди купували інсулін за власний кошт. На жаль, хворі на цукровий діабет залишаються на одинці зі своїми проблемами».

У Тернополі забезпечення інсуліном фінансують з міського бюджету. Як повідомив міський голова Сергій Надал, у першому кварталі 2020 року було виділено з міського бюджету 1,5 млн грн.

«У другому та третьому кварталах минулого року очікували відшкодування витрат за інсулін від НСЗУ. Проте, як з’ясувалося згодом, коштів, необхідних для придбання препаратів, Тернопіль не отримає. Без перебільшення, від інсуліну залежить життя людей. Дякую депутатам міської ради, які підтримали екстрене звернення до Голови Верховної Ради та Прем`єр-міністра України для вирішення питання забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет в повному об’ємі, яке ухвалили на сесії».

Інсулінозалежні жителі краю теж підготували звернення до керівництва держави з проханням профінансувати забезпечення життєво необхідними ліками.

Софія Романська