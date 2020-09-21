До Міжнародного дня туризму Туристично-Інформаційний центр м. Тернополя спільно з Орендою Електросамокатів проводять у соціальній мережі Фейсбук розіграш безкоштовної унікальної екскурсії для двох на електросамокатах «Тернопіль та його вода».
Для тих, хто хоче взяти участь в конкурсі потрібно:
1.Бути підписаним на сторінки ТІЦ\Туристично-Інформаційний центр м. Тернополя та Оренда Електросамокатів Тернопіль у Фейсбуку;
2. Відповісти на три запитання у коментарях під дописом:
1) Коли День народження Тернополя? (день, місяць і рік);
2) Скільки в’їздів/виїздів (брам) мав Тернопіль? (число);
3) Як називається річка, яка протікає під вул. С. Крушельницької? (аналог Львівської Полтви);
3. Поставити лайк та зробити репост допису.
Переможця обиратимуть рандомно 25 вересня.