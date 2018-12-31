Тернополяни можуть стати Сантами для чотирилапих

31/12/2018 Розмір тексту:

Стати Санта-Клаусами для особливих чотирилапих пропонують тернополянам. Новорічних подарунків чекають і безпритульні тварини, – кажуть зоозахисники. А найбільше щастя для чотирилапих – знайти дім.

У безпритульних тварин, якими опікується благодійна організація «Вірні друзі», чимало потреб. Відтак волонтери просять допомоги.

«Чекає на Санту Дора – ще одна особлива підопічна. Колись у неї був дім і господар, але після того, як Дора потрапила під колеса автомобіля, господар раптом забув, що у нього була собака. Звісно, кому потрібна собака-інвалід. Але Дорі пощастило, її долею пройнялось багато людей і Дору вдалось поставити на круті колеса. Та все таки особлива собака має особливі потреби. Допомоги потребує і особливий котик Кевін. Він чергова іграшка людини. І все це лише тому, що існує прагнення отримати абияку “породну” тварину за копійчану ціну. Кевіна знайшли у кутківецькому лісі, він ледь міг зіпнутись на лапи. Кіт мав запущену форму гіперпаратиреозу (вимивання кальцію з кісток) та страждав від епілептичних нападів, як результат – множинні переломи задніх кінцівок. Нині він потребує особливого догляду. Якщо хтось має бажання стати Сантою для наших особливих тварин, будемо дуже вдячні», – каже представник БО «Вірні друзі» Костянтин Ляпандра.

Як нагадують зоозахисники, в Тернополі є велика потреба у створенні притулку для тварин. Збір пожертвувань продовжується.

Софія Романська