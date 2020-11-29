«Миколай про тебе не забуде» – благодійну акцію під такою назвою організовують у Тернополі. Біля храмів Греко-католицької церкви продаватимуть пряники від Святого Миколая.

Акція розпочнеться уже цієї неділі. Долучитися до благодійної ініціативи зможуть всі охочі. Виручені кошти підуть на солодощі для потребуючих дітей. Пакунки розвозитимуть помічники Святого Миколая 19 грудня. Долучитися до благодійності можуть всі охочі, – каже волонтерка акції Тетяна Лещишин. Аби стати волонтером, або допомогти організаторам, можна телефонувати за номером: 068 24 20 989.

«Будемо вдячні усім, хто долучиться до нашої акції. Зокрема, звертаємося до приватних підприємців, у яких є власні магазини. Будемо вдячні, якщо ви розмістите у себе скриньки, у яких люди зможуть залишати складники подарунків. Також, якщо ви хочете стати волонтерами, будемо раді вашій участі. Незважаючи на перешкоди, які цьогоріч з‘явилися на нашому шляху, ми не можемо залишити потребуючих діток без відчуття свята та радості. Кожен з Вас може долучитися до цієї справи і стати Святим Миколаєм для тих, хто цього чекає і потребує».

Також волонтери акції «Миколай про тебе не забуде» шукають помічників, які готові на власних автомобілях розвозити подарунки.