Бюджет громади на 2021 рік планують розглянути на грудневій сесії Тернопільської міської ради. Перед затвердженням головного фінансового документу у Тернополі вже два роки проводять Бюджетні слухання. Під час них документ обговорюють фахівці міськради, але й тернополяни можуть подавати свої аргументовані пропозиції.

Оголошення про цьогорічні обговорення було опубліковано на сайті міськради першого грудня. Слухання пройдуть 10 грудня 2020 року о дев’ятій годині ранку. У зв’язку із карантинними обмеженнями захід відбуватиметься в режимі онлайн. Тернополянам, які мають бажання взяти участь у бюджетних слуханнях, необхідно зареєструватися до 18.00 дев’ятого грудня. Зареєстрованим учасникам на електронні пошти надійде запрошення із лінком на зустріч.

– Бюджетні слухання – це майданчик для запитань-відповідей, які стосуються видатків та надходжень міського бюджету, – пояснюють представники Центру громадського контролю «Дій!» у Тернополі. – При обговоренні проекту бюджету тернополяни можуть висловити свої пропозиції. Їх потрібно надіслали не пізніше ніж за один робочий день до проведення бюджетних слухань, тобто 9 грудня до 18 години. За винесені при обговоренні пропозиції учасники голосують. Варто звернути увагу, що пропозиції, які ставляться на голосування, мають бути збалансованими. Це означає, що якщо є пропозиція збільшити чи зменшити видатки з одного напряму витрат, то ця пропозиція має “додати” або “відняти” гроші з якогось іншого напряму.

Для того, щоб подавати свої пропозиції, спочатку необхідно ознайомитися з проектом Бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2021 рік за цим посиланням.

– При роботі із проектом бюджету слід звернути увагу на «Перелік об’єктів, які фінансуються з бюджету розвитку», – кажуть у Центрі громадського контролю «Дій!». – У Переліку визначено великі об’єкти, які планують фінансувати, наприклад, будівництво шкіл, доріг, тощо. Також важливою для громадян є «Програма соціально-економічного розвитку». Вона визначає, що планує наступного року зробити рада у сфері благоустрою, медицини, соціального захисту. Так, у 2018 році завдяки участі громадськості у бюджетних слуханнях кошти відведені на будівництво гірськолижного трампліну “перерозподілили” на потреби шкіл, а також врахували пропозицію брати оплату в ЖЕКів (приватних підприємств) за оренду приміщень та витрачати ці гроші на оновлення системи водовідведення.

Після бюджетних слухань документ розглянуть на бюджетній комісії, яка ухвалює рішення про повне або часткове врахування пропозицій. Також усі зауваження та пропозиції, які вносяться за результатами бюджетних слухань, розглядають на постійних комісіях міської ради та у профільному виконавчому органі. Після цього проект бюджету громади винесуть на розгляд сесії міської ради, яка відбудеться 18 грудня.