Тернополяни можуть подавати документи на відключення від централізованого опалення.

Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар’яна Зварич.

Втім, облаштувати індивідуальне теплопостачання буде можливість аж у наступному році.

Порядок відключення від централізованого опалення затвердили у міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ще тиждень тому. Скористатися цим можуть насамперед мешканці будинку, де вже понад 50% квартир на індивідуальному опаленні, – повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради Олег Соколовський.

«Відключитися від централізованого опалення можуть мешканці кожної квартири окремо, за умови, якщо понад 50% квартир цього будинку раніше були офіційно відключені від центрального опалення. Відключення можна провести до 1 жовтня, але за наявності усіх документів. Для цього насамперед необхідно подати заяву у Центр надання адміністративних послуг (вул. Острозького, 6)».

Документи від заявників у Тернополі розглядатиме спеціальна комісія, яку створили сьогодні. Вона вирішуватиме, чи підлягають квартири або нежитлові приміщення відключенню від централізованого опалення. Додамо, ці роботи проводитимуться за рахунок мешканців.

Софія Романська