Дев’ять фактів шахрайств, пов’язаних з втратою коштів через спробу придбати товар у мережі, задокументували співробітники Тернопільського відділу поліції. Потерпілі втратили від однієї до понад чотирьох тисяч гривень.

Товар, який купували тернополяни, різноманітний: хтось замовив смартфон, хтось – дитяче ліжечко, та найбільше втратив житель обласного центру, купуючи на відомому сайті автомобільні шини – понад чотири тисячі гривень.

Дехто з потерпілих повідомив, що кошти за товар були зняті з їхніх рахунків автоматично – після введення реквізитів банківської картки за фіктивним Інтернет посиланням.

Відомості за усіма фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 ККУ.

Поліцейські розшукують шахраїв.