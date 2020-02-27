Масляну святкують у Тернопільському міському центрі соціального обслуговування населення. З цієї нагоди для людей літнього віку організували масові гуляння з піснями, музикою і смачним частування.

Масляна розпочинає весняний цикл традиційних свят українців. Це неповторне, веселе, колоритне свято, сповнене народних ритуалів та обрядів, перехід від Зими до Весни, – зазначає директор центру Віталій Хоркавий. З нагоди третього дня Масляної у Тернопільському територіальному центрі соціального обслуговування спекли сто млинців.

«Останній тиждень перед Великим постом називають Масляною. З нагоди цього свята в міському територіальному центрі соціального обслуговування влаштували яскравий народний театралізований концерт, гуляння та частування запашними млинцями! Наші господині спекли сто млинців з різними начинками – медом, маком, фруктами. Пригощали млинцями всіх наших відвідувачів».

Додамо, побожним людям тиждень Масляної дає можливість досхочу поїсти напередодні суворого посту, а також — розважитися. Відтак упродовж тижня у Тернополі заплановано ряд кулінарних заходів.

Софія Романська