Велопробіг для підтримки Збройних Сил організували у Тернополі. Долучилися до дійства рятувальники, правоохоронці та військовослужбовці. Дійство приурочили до Дня Незалежності України.

Передувала велопробігу активна розминка. Також для всіх учасників провели інструктаж з правил безпеки. Дистанція сягала 10 кілометрів навколо Тернопільського ставу.

“Беремо участь у такому дійстві вже не перший раз. Такі події об’єднують всіх нас на Тернопільщині, а також і всю Україну, оскільки вони відбуваються у всіх областях, де не має активних бойових дій. Наша мета — підтримати Збройні Сили України й продемонструвати єдність та незламність українського народу. Пробіг символічно приурочили Дню Незалежності України та підтримці військових”, – каже учасник пробігу Василь Кушнір.

Колону супроводжували патрульні, рятувальники та медики задля уникнення надзвичайних ситуацій. У фіналі велопробігу відзначили переможців та учасників.