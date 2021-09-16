П’ять проектів рішень підготували у міській раді, які стосуються змін у роботі громадського транспорту та вартості проїзду. Жодне із них ще не було розглянуто на виконкомі і не прийняте. Утім, тернополян уже морально готують до змін.

Спочатку у місцевих ЗМІ з’явилася інформація про вимогу перевізників підняти тариф на їхні послуги. А 15 вересня на сайті міськради оприлюднили інформацію про запровадження єдиного квитка на проїзд в громадському транспорті Тернополя. Цього ж дня начальник управління транспортних мереж та зв’язку Олег Вітрук під час ефіру на місцевій радіостанції розповів, що таке єдиний квиток і коли та наскільки зросте вартість проїзду.

Заплановано, що зміниться не тільки вартість проїзду, а й система оплати. Як і раніше розплатитися за проїзд можна буде Соціальною карткою тернополянина, персоніфікованим та неперсоніфікованим проїзним квитком. Замість готівки вводиться разовий проїзний квиток. Придбати його можна буде у терміналах самообслуговування на зупинках. Вартість проїзду і в тролейбусі, і в маршрутці буде однаковою. Упродовж 30 хвилин можна буде пересісти з будь-якого виду транспорту в інший без повторної оплати. Усе це назвали єдиним квитком.

– Оскільки вперше в Україні повністю вводиться безготівкова система оплати у всьому транспорті, так само вводиться і послуга єдиний квиток – поясив Олег Вітрук у прямому ефірі на «Радіо Roks ». – Це послуга, це не додатковий платіжний інструмент, це не те, що можна потримати. Це можливість для пасажира під час визначеного часу здійснити пересадку в інший транспортний засіб. Зайшовши у тролейбус пасажир купує квиток. Упродовж 30 хвилин пасажир може вийти з тролейбуса пересісти в інший тролейбус чи в будь-який автобус ще раз провалідувати засіб оплати. При другій валідації в межах 30 хвилин з пасажира плата стягуватися додатково не буде, вийде квиток, але там не буде писати вартість проїзду а до прикладу «продовження поїздки». Це додаткова зручність для тих пасажирів, котрі змушені в силу свого проживання, місця роботи чи навчання здійснювати пересадки. Чому 30 хвилин? Згідно з розрахунками з будь-якої окраїни міста переважно за 15-20 хвилин можна доїхати до найближчої точки пересадки. Наприклад людині з Корольова на «Дружбу». Найближче вона може доїхати до універсаму і пересісти на інший транспрот, який їде на «Дружбу». А доїхати до залізничного вокзалу і пересісти там. Таким чином люди будуть економити кошти, здійснюючи пересадку.

Проект рішення «Про впровадження єдиного квитка на проїзд в громадському транспорті м. Тернополя» підготували ще на початку вересня. Відповідні зміни мають внести також до Правил користування міським пасажирським транспортом та Порядку функціонування та вимог до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Тернополя. Щодо цього також є підготовлені проекти рішень. Їх мають розглянути ще на засіданні виконавчого комітету. Як і коли зміниться вартість проїзду у транспорті читайте у матеріалі.