Акція “Шкільний портфелик” триває на Тернопільщині. Жителі краю готують приладдя для дітей із малозабезпечених родин.

Таку акцію організовують десять років поспіль. За цей період тисячі дітей отримали благодійну допомогу напередодні навчального року. Наразі волонтери зібрали більше сотні шкільних наборів. Канцелярські засоби та портфелі пожертвували небайдужі тернополяни. Як зазначила співорганізаторка акції Аліна Муц, триватиме збір речей до 29 серпня. “До акції “Шкільний портфелик” продовжують долучатися небайдужі люди. Сьогодні отримали портфелі, пенали та інше канцелярське приладдя від наших постійних благодійників магазину канцтоварів. Дякуємо усім благодійникам за вияв доброти та милосердя”.

У рамках акції шкільним приладдям планують забезпечити дітей, які перебувають у складних обставинах. Загалом під час цьогорічної ініціативи готують півтисячі пакунків. Їх отримають підопічні проекту “соціально-педагогічна робота”.