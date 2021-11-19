“Святий Миколай дітям Тернопілля” – акція під такою назвою розпочалася в обласному центрі. Її проводять, щоб діти з потребуючих сімей не залишилися без подарунків у День Святого Миколая.

Це щорічна акція Тернопільського благодійного фонду “Карітас”. Волонтери хочуть забезпечити подарунками півтисячі дітей. Щоб реалізувати задумане, необхідна допомога небайдужих людей, – каже директор благодійного фонду “Карітас” о. Андрій Марчук. Підтримати благодійну ініціативу можуть всі охочі.

“Щорічна благодійна акція “Святий Миколай дітям Тернопілля” стартувала. Разом ми зможемо створити диво, подарувати радість та незабутні емоції для багатьох дітей. А їх у нас аж 500. Діточки чекають на цей день з нетерпінням. Проте, для скількох дітей у цю казкову ніч станеться диво, залежить від нас самих. Стати помічником Святого Миколая легко та просто. Для цього необхідно придбати солодощі, фрукти, канцелярське приладдя, дитячі книжки для дітей або переказати кошти на рахунок благодійної організації”.

Скриньки для пожертв будуть розміщені у магазинах, кафе, аптеках. Волонтери сподіваються, що попри карантин, серед жителів краю зголоситься чимало благодійників.