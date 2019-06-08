Понад п’ятнадцять тисяч людей взяли участь у Всеукраїнській ході на захист прав дітей і сімей. Долучилися до цього масштабного дійства і жителі Тернопільщини.

«Неймовірно багато молодих сімей з немовлятами в колясках! Україна має майбутнє! Цього року хода на захист прав дітей і сімей об’єднала в столиці понад п’ятнадцять тисяч киян та гостей міста!», – повідомив учасник ходи Юрій Кулакевич.

Ходу за сім’ю організовує Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій. Дійство покликане популяризувати в Україні традиційні сімейні цінності.

Учасники ходи зібралися у парку Шевченка в столиці, а потім пройшли вулицями. Приєдналися до Всеукраїнської ходи представники духовенства різних релігій, політики, гості з-за кордону, лідери думок.

Такий марш став уже традиційним для Києва й інших міст України. Організатори наголошують: сім’я – це початок життя кожної людини, його перший і важливий досвід спілкування, а також фундамент для успішної нації.

Софія Романська