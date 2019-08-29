Акція «Аваков-чорт» відбулася в усіх регіонах України, зокрема і в Тернополі. Учора громадські активісти прийшли до головного управління Нацполіції області з вимогами відсторонення від влади міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Учасники акції вважають, що Арсену Авакову не місце в Кабміні. Протестувальники категорично проти перепризначення його на посаду. «Арсен Аваков – міністр злитих справ і нерозкритих вбивств», – зазначає регіональна координаторка руху «Чесно» у Тернополі Юлія Ковальчук.

«Ми вийшли нагадати про “здобутки” Авакова на посаді міністра: про провалену реформу органів внутрішніх справ, про переатестацію, наслідком якої стала реабілітація ментовьских кадрів та беркутів, про патрульну поліцію, яка стала ширмою для старих мєнтів, зрештою занепала, бо була кинута напризволяще самим міністром, про десятки замовних вбивств та нападів на громадських діячів, патріотів, адвокатів, журналістів, політиків, правозахисників, які лишаються нерозкритими, недорозслідуваними. Ми будемо про все це нагадувати “слугам народу” перед призначенням Кабміну».

В акції взяли участь громадські активісти, правозахисники, ветерани, потерпілі від дій МВС та поліції, родичі загиблих та екс-поліцейські.

Софія Романська