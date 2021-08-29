“Шаную воїнів. Біжу за героїв України” – забіг у пам’ять про загиблих захисників організували у Тернополі. Подія об’єднала легкоатлетів та учасників російсько-української війни.

До забігу долучилося близько ста осіб. Вони подолали центральними вулицями міста близько двох кілометрів. Як розповів співорганізатор Микола Казюк, серед бігунів були діти та літні люди. Таким чином жителі міста вирішили вшанувати героїв України.

“Цей забіг приурочений всім захисникам нашої державності. Це можливість вшанувати тих, хто загинув, захищаючи нас від війни, подякувати та підтримати родичів наших воїнів. Також це можливість об’єднати ветеранів, теперішніх військовослужбовців, службовців сектору безпеки та оборони України, волонтерів, молоді та свідомих громадян навколо цінностей української державності, незалежності”.

Учасники забігу прочитали спільну молитву біля стели «Воїнам, загиблим за волю України» та хвилиною мовчання вшанували всіх полеглих Героїв.