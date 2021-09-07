Всеукраїнський марш за права тварин зібрав у Тернополі близько двохсот людей. Зоозахисники та інші небайдужі жителі обласного центру вимагали посилити відповідальність за жорстоке поводження з тваринами та заборонити їхню експлуатацію у цирках, дельфінаріях, контактних зоопарках.

Ініціювали акцію у Тернополі представники руху “UAnimals” та благодійного фонду “Вірні друзі”. Як зазначила зоозахисниця Людмила Чеховська, їх підтримали чимало тернополян. Люди прийшли на марш з плакатами: “Гуманна країна”, “Цінне кожне життя”, “Припиніть варварство та знущання над тваринами”.

“Тернополяни та гості міста долучилися до найбільшої гуманістичної події України, щоби привернути увагу громадськості до гострої потреби захисту тварин від жорстокості у країні та місті! За ініціативи UAnimals Всеукраїнський марш за права тварин одночасно відбувся у 30 містах України, а також в Антарктиді, на станції «Академік Вернадський». Разом із тисячами учасників Всеукраїнського маршу за права тварин в інших містах ми звертаємося до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та депутатів Верховної Ради України з вимогою законодавчої заборони цирків із тваринами, контактних зоопарків, дельфінаріїв, хутрових ферм і притравочних станцій”.

Окрім того, тернополяни підписали звернення до міського голови та міської ради із вимогами захисту тварин та запровадження регуляції чисельності бездомних чотирилапих.