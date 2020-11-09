Радіодиктант національної єдності об’єднав сьогодні молодь і літніх людей на Тернопільщині. Перевірити знання української мови могли всі охочі. Більшість жителів краю робили це онлайн.

Українське радіо започаткувало радіодиктант національної єдності двадцять років тому. Це своєрідний флешмоб, акція єднання навколо рідної мови.

«Загалом метою цього диктанту не є перевірка знань, хоча і це важливою. Таким чином ми виявляємо повагу рідній мові, єднаємося навколо неї, популяризуємо її. Ми писали диктант цього року дистанційно. Наші студенти залюбки погоджувалися долучитися до акції. Це неймовірно тішить», – каже викладачка української мови Ольга Борисюк.

Підтримали радіодиктант національної єдності і представники влади та громадських організацій.Цього року автором тексту став письменник, лауреат Національної премії України імені Т. Шевченка Іван Малкович, а читала його акторка Римма Зюбіна. Нагадаємо, акція приурочена Дню писемності та української мови, який традиційно відзначають 9 листопада.