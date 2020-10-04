Віртуальний марш «За тварин» зібрав учора небайдужих людей у різних країнах світу. Долучилися до онлайн-дійства і тернопільські зоозахисники.

Карантин завадив провести акцію у звичному форматі, – каже волонтерка Людмила Чеховська. Відтак зоозахисники вирішили перенести цю подію у мережу Інтернет.

«Цього року Всеукраїнський марш за тварин проходить завдяки штучному інтелекту. Тисячі людей з усієї країни зареєструвалися на інновацію подію та надіслали власні фото. Завдяки технології face swap обличчя цих людей було перенесено у відео попередніх акцій UAnimals. Ми не можемо і не маємо права мовчати про страждання беззахисних! Тому долучаємося до цієї події і відстоюємо права тварин”.

Нагадаємо, учасники маршу “За тварин” виступають проти жорстокого поводження, експериментів на тваринах, жебракування і фотопослуг з ними. Натомість вони пропонують розвивати сферу реабілітації та утримання тварин.

Софія Романська