Тернопільські сумівці долучилися до «Найдовшого у світі марафону». Це благодійний забіг, який проводять в усіх регіонах України.

У Тернополі юнаки і дівчата долали відстань від монумента наймолодшому вояку І світової війни Мирославу Луцишину до найбільшого прапора у парку «Сопільче».

Наймолодшою учасницею марафону стала 5-річна Юстина Липовецька. Дівчинка бігла марафон, щоб підтримати українську захисницю з гвардії «Лють» Тетяну.

«Таня захищає нас, воює за нас. Тому я сьогодні біжу за неї. Це такий перший марафон у моєму житті».

Також серед учасників марафону – Марко та Роман з рою «Орли-Соколи».

«Ми біжимо за виховників-сумівців, які зараз на війні. А наші батьки волонтерять. Це найменше, що ми можемо робити для них – це їх підтримувати участю у цьому марафону».

Сумівці долучаються до такого марафону вдруге, – розповіла співорганізаторка Леся Голик. Свій забіг жінка присвятила двом бійцям, які захищають Україну у південно-східних регіонах.