“Марафон, який ніхто не хоче бігти” — до ініціативи під такою назвою долучилися тернопільські легкоатлети. Вони разом пробігли понад півтисячі кілометрів, щоб привернути увагу до проблеми російсько-української війни.

Сумарна дистанція, яку подолали тернопільські бігуни – це протяжність лінії розмежування з неконтрольованими районами Донецької та Луганської областей. “Цей марафон символізує війну на Східній Україні, тому його ніхто не хоче бігти. Ми цією біговою ініціативою показали свою підтримку місцевим жителям, привернули увагу легкоатлетів з інших країн до проблеми війни”, – каже тернополянка Зоряна Орлик.

Марафон започаткували у селищі Нью-Йорк, що знаходиться у Донецькій області за кілометр від лінії розмежування.

“Нью-йоркський марафон є однією з найвизначніших подій, яка залучає десятки тисяч учасників з усього світу та отримує широке висвітлення у світових медіа. Однак не всі події привертають стільки уваги. Минуло 7 років, як Росія окупувала Крим і розпочала війну на сході України. Фактично окуповано територію двох областей. Півтора мільйона українців стали переселенцями та вимушено покинули свої домівки. Саме тому ми вирішили заснувати власний нью-йоркський марафон — у маленькому селищі Нью-Йорк Донецької області за кілометр від лінії фронту. Мета забігу — нагадати про війну в Україні”, – каже співкоординаторка марафону Ольга Гуменюк.

Долучитися до “Марафону, який ніхто не хоче бігти” можуть всі охочі.