29 листопада під стінами Верховної Ради України зоозахисники організовують акцію «Україна без шкуродерень». До акції долучаються активісти з Тернопільщини.

Українські зоозахисники закликають законодавців заборонити в Україні діяльність хутряних ферм. Оскільки вони не лише шкодять довкіллю, а й продукують жорстокість. Як повідомила тернопільська зоозахисниця Людмила Чеховська, подібна акція уже відбулася в Україні у травні.

«Закон мав шанс бути прийнятим депутатами попереднього складу, але через значну відсутність депутатів на своїх робочих місцях, прийняти законопроект не вдалось. Але ми не здамось, допоки є заради кого і чого боротись. Виходьте на акцію на підтримку законопроекту #2360 у рамках кампанії «Хутро-оф», що передбачає заборону в Україні жорстоких до тварин, шкідливих для довкілля та здоров’я людей хутряних ферм».

Чи дослухаються народні обранці до вимог зоозахисників, побачимо уже наступного тижня, коли відбуватимуть сесії Верховної Ради України.

Софія Романська