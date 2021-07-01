Більше ста людей отримали благодійну допомогу у травні в соціальному гардеробі «Одежина», який заснувала переселенка з Луганщини Яна Шкуратова.

Тернополяни приносять одяг, а потребуючі жителі громади, а також інших районів можуть безкоштовно отримати необхідні речі.

Працівники соціального гардеробу сортують речі, які жертвують небайдужі люди та віддають малозабезпеченим. Як повідомила засновниця магазину Яна Шкуратова, лише за місяць було видано 2,5 тони речей.

«Більше ста людей відвідали соціальний гардероб “Одежина” та отримали підтримку. Також ми передали речі потребуючим жителям с. Острів, у Підволочиський район для подальшої видачі вразливим мешканцям громади, тричі передали речі в Зборівський район для подальшої видачі вразливим мешканцям громади. Щиро дякуємо всім нашим благодійникам за багаторічну підтримку проекту».

Додамо, соціальний проект «Одежина» започаткували у Тернополі майже 5 років тому. Таким чином благодійники вирішили допомагати одягом нужденним жителям міста.