Тарифи на воду зростуть. На скільки – точно невідомо, але за попередніми даними платити тернополянам доведеться на 10% більше.

У КП “Тернопільводоканал” повідомили, що нові тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення вступлять в дію наприкінці вересня. На даний час відбувається обговорення проекту рішення, тому точний розмір тарифу ще не встановлений, ідеться в сюжеті Тернопіль 1.

За попередніми розрахунками, очікується зростання тарифу близько 10%, – кажуть у водоканалі. У зв’язку з цим, тернополян просять до кінця серпня подати показники лічильників та розрахуватись за надані послуги згідно з тарифами, які діють на даний час.