Близько тридцяти кілометрів подолали тернопільські легкоатлети у Теребовлі. Забіг влаштували гірською і лісовою місцевістю.

Біговий туризм набуває на Тернопільщині нового розвитку, – розповідає легкоатлет Роман Задорожний. Оскільки у нашому регіоні є чимало підходящих локацій для таких змагань.

«Тренуватись на Тернопільщині є де, тому ми дуже вдячні за ініціативу та локації координатору змагань Олександру Гром’яку. Він обіцяв 25 кілометрів, але ми захопилися чудовим весняним сонечком, гарними краєвидами, косулею, вепром і нашим прехорошим настроєм та добре “прогулялись” біля славного княжого міста Требовля. Біг і мандрівки добре очищають голову для нових ідей та думок».

Додамо, у Тернополі щосуботи організовують легкоатлетичні тренування біля Тернопільського ставу. Місцеві бігуни після традиційної розминки долають близько п’яти кілометрів навколо водойми.

Софія Романська