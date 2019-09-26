Жителі Тернополя «60+», які відвідують територіальний центр соціального обслуговування, проводять заняття з оздоровлення в аквапарку.

Люди «золотого віку» займаються розважальним комплексом, у якому – аеробіка, водні атракціони, заняття у басейнах.

Тернополянка Ольга Іванівна розповідає, що завдяки водним процедурам оздоровлюється та відпочиває.

«Дуже радію, що можу разом з іншими відвідувачами терцентру, проводити заняття в аквапарку. Насправді це дуже і дуже корисно для організму. Набагато краще себе починаю почувати після цих занять. Тож вдячна всім організаторам за такі гарні заняття».

«Не зважаючи на свій вік, наші відвідувачі не побоялися проводити інтригуючі подорожі закритою водяною трубою довжиною 86 м. з висоти 6,5 м. Тут подбали, щоб ніщо не заважало Вашому дозвіллю! Безпеку на воді гарантує команда професійних рятувальників. Вдячні адміністрації аквапарку за співпрацю, завдяки якій вже дуже багато пенсіонерів м. Тернополя відвідали басейн», – повідомляє Тернопільський територіальний центр соціального обслуговування.

Додамо, приєднатися до занять, які проводить терцентр, можуть всі охочі жителі міста поважного віку.

Софія Романська