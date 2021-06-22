Національний чемпіонат України з легкої атлетики зібрав спортсменів з різних регіонів. Вони виборювали право участі в Олімпійських іграх в Токіо. Тернополянці Наталії Стребковій не вистачило до олімпійського нормативу 9 секунд.

Як повідомили у Федерації з легкої атлетики області, попереду Балканські ігри. Тренери сподіваються, що там легкоатлетка Наталія Стребкова зможе подолати олімпійський норматив.

«У Луцьку на чемпіонаті України з легкої атлетики кращі легкоатлети виборювали право участі в Олімпійських іграх в Токіо. Усього 9 секунд в бігу на 3000 м. з перешкодами не вистачило нашій атлетці Наталії Стребковій до олімпійського нормативу, яка випередила найближчу суперницю майже на хвилину, показавши час 9.39,08 сек. Та все ж ми всі надіємось, що через тиждень на Балканських іграх норматив буде подолано. Інші учасники показали такі результати: Іван Стребков в бігу на 5000 м. виборов срібну нагороду – 14.11,06 сек; Олександр Шилівський та Ігор Висоцький в метанні диску з результатами 47.06 м. та 43.86 м. зайняли п’яте та сьоме місця; Тетяна Когут в бігу на 1500 м. з особистим досягненням 4.41,17 сек – девята; Денис Загалюк в стрибках в висоту (205 см.) – одинадцятий. Бажаємо Наталії успіху на Балканах та олімпійського нормативу».

Додамо, олімпійські ігри – міжнародні спортивні змагання, які проводять кожні чотири роки. Переможці отримують довічне звання олімпійського чемпіона.