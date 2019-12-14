Тернополян просять допомогти врятувати життя Ларисі Душатинській.

Душатинська Лариса Володимирівна вже більше року бореться з раком. Понад 30 років жінка допомагає хворим дітям. Працює лікарем в реабілітаційному центрі для дітей з дитячим церебральним паралічем (ДЦП).

Рік тому Лариса перенесла важку операцію з видалення ракової пухлини на кишківнику та лімфовузлах печінки. Отримала 6 курсів хіміотерапії. На деякий час здавалося, що хвороба відступила, але під час нового обстеження було виявлено рецидив. На новий курс хіміотерапії потрібно 200 000 грн, яких у родини немає.

“Надіємося на допомогу небайдужих людей. Будемо вдячні за кожну гривню”, – звертаються рідні жінки.

Номер карти для переказу коштів: 5168 7573 6231 7630, Душатинська Лариса Володимирівна.