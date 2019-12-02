Інсталяцію із 600 пар жіночих туфель планують зробити завтра на Театральному майдані Тернополя. Таким чином у місті хочуть привернути увагу до проблем жінок, які потерпають через домашнє насильство.

Акція інсталяції туфель пройде у Тернополі у рамках всеукраїнської ініціативи «Шістнадцять днів проти насильства». Відтак жінок закликають долучитися до акції та принести пару туфель на Театральний майдан.

«Коли я дізналась що кожного року близько 600 жінок гине від ґендерно-зумовленого або домашнього насильства, була шокована… І з того часу, мене не полишало бажання візуалізувати якось масштаб цієї проблеми, щоб якомога більше людей почули, побачили цю страшну статистику і об’єднались, щоб разом протидіяти та попереджати випадки! Моя ідея наступна – в рамках Всеукраїнської акції “16 днів проти насильства”, а саме: 3 грудня 2019 року о 13.00 на центральній прощі міста Тернопіль зробити інсталяцію зі 600 пар жіночих туфель. І це не просто суха цифра в загальній статистиці, кожна з цих жінок для когось мама, для когось донька, сестра, бабуся, подруга. Я вірю, що у нас з Вами все вийде, бо тільки разом – ми сила. В Україні, вже 2 рік поспіль відзначають «Щедрий вівторок» – це день, коли кожен робить добру справу, долучається до благодійності, тому пропоную всім небайдужим до цієї проблеми, долучитись і принести жіноче взуття, яке ви вже не носите, на площу», – зазначає організаторка акції Яна Шкуратова.

Взуття, яке тернополянки принесуть на Театральний майдан, планують передати до соціального гардеробу «Одежина».

Софія Романська