Вітання з Днем матері приймали сьогодні тернополянки поважного віку. У рамках соціальної ініціативи «Єднання поколінь» для них організували справжнє свято.

Як розповіла координаторка проекту «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко, привітати тернополянок літнього віку прийшло чимало їхніх друзів, а також представники місцевої влади. Творчі гурти міста підготували у подарунок музичні композиції.

«Сьогодні у ТЦДІМІ ім. Довженка лунала музика та щирий сміх. Для учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь» організували святковий концерт до Дня Матері. Окрім вітальних слів, вони отримали невеличкі святкові подарунки. Також учасникам ініціативи підготували безліч вокальних, хореографічних та навіть гумористичних виступів. А саме: Людмила Червінська виконала пісню «Забіліла вишня», Анастасія Гадемська виконала на бандурі пісню «Розкажи матуся», хореографічна студія «Галичанка» подарувала танцювальну композицію, дует Ірини та Божени Демчук заспівав пісню «Я така щаслива», гурт «Пшеничне перевесло» також потішив присутніх кількома піснями, а гуморист Орест Чоловічок змусив усміхнутися всіх присутніх».

Завершилося святкування традиційним чаюванням.

Додамо, зустрічі учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь» відбуваються двічі на тиждень: у середу і неділю.

Софія Романська