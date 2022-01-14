Тернополянки Каріне Айрапетян та Олеся Крисюк здобули золото на міжнародному турнірі з боксу.

Змагання проходили в Івано-Франківську. У поєдинках брали участь спортсмени з дев’яти країн світу та 15 областей України.

Міжнародний турнір з боксу проходив під назвою «IVANO-FRANKIVSK BOXING CUP». Загалом змагання зібрали 370 боксерів з України, Польщі, Ізраїлю, Азербайджану, Латвії, Чехії, Румунії, Узбекистану, Молдови і Білорусі. Змагання проходили у різних вікових та вагових категоріях: юнаки, юніори, молодь, дорослі дівчата і хлопці. Як зазначив тренер Іван Ліщук, в Івано-Франківську впродовж чотирьох днів змагались представники дев’яти країн світу та 15-ти областей України.

“Дві золотих медалі здобули на турнірі тернопільські спортсменки Олеся Крисюк та Каріне Айрапетян. Каріне Айрапетян стала чемпіонкою у ваговій категорії до 75 кг. серед молоді, а Олеся Крисюк (студентка ЗУНУ) виборола перемогу у в/кг 81 кг. серед еліти. Спортсменки тренуються рід керівництвом Руслана та Анатолія Фірманів, представляють обласну ШВСМ, займаються у спортивному комплексі «Текстильник».

Міжнародний турнір збирає представників різних шкіл боксу. Вже вдруге його присвячують пам’яті однієї з найвидатніших постатей в історії українського боксу Ігоря Гайдамаки, який свою тренерську діяльність починав в Івано-Франківську, був першим віцепрезидентом Федерації боксу України, членом Міжнародної боксерської Асоціації, обіймав посади державного тренера штатних збірних команд України, обирався віцепрезидентом Європейської конфедерації боксу.