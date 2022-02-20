Тернополянки вибороли комплект нагород на чемпіонаті України з пауерліфтингу

На чемпіонаті України з пауерліфрингу у Коломиї — у тернополянок повний комплект нагород.

Про це повідомив тренер наших спортсменів Ігор Лисий. Серед жінок збірна команда Тернопільської області посіла друге командне місце.

Змагання тривали впродовж двох днів. Представниці Тернопільської федерації пауерліфтингу здобули на цих змаганнях три медалі різного гатунку.

“У ваговій категорії 52 кг Марія Полянська посіла друге місце і отримала срібло, Анастасія Лиса була бронзовою призеркою і піднялась на третю сходинку п’єдесталу. А чемпіонкою України стала Альона Канюка у ваговій категорії 57 кг і завоювала золоту нагороду. У результаті серед жінок збірна команда Тернопільської області посіла друге командне місце. Також, виступаючи серед чоловіків, Андрій Злочовський у ваговій категорії 93 кг посів п’яте місце”, – повідомив тренер спортсменів Ігор Лисий.

Відтак, за підсумками 2021 року Тернопільська федерація пауерліфтингу і відділення пауерліфтингу обласної ДЮСШ з літніх видів спорту увійшли до десятки кращих в Україні.