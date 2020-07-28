Заняття з йоги проводять в парку Національного Відродження для людей поважного віку. Організовують їх працівники Тернопільського міського центру соціального обслуговування щопонеділка. Долучитися до східних активностей можуть всі охочі літні жителі міста.

Бере участь у заняттях з йоги близько двох десятків пенсіонерів. Вони збираються щопонеділка о 10.00 на Співочому полі, – розповіла психолог центру Наталія Жученко. Йога дозволяє літнім людям відновлювати сили.

«Не важливо скільки людині років, почати можна в будь-якому віці. У міському центрі соціального обслуговування населення такі заняття проходять кожного понеділка о 10.00. Учасники групи мають можливість не лише підтримувати хорошу фізичну форму, але й заспокоїти нервову систему, очистити свою свідомість, підвищити стресостікійсть (що дуже важливо під час пандемії), зарядитися позитивною енергією та душевною рівновагою. Якщо ви хочете підтримати своє здоров’я та хороший настрій, приходьте до нас! Наша адреса: Лисенка, 8.Конт. тел. (0352) 22-02-62 або ж 067 530 5940».

Поєднують заняття з йоги у парку Національного Відродження зі звуковою терапією. Відтак всі учасники занять мають змогу насолоджуватися моментом та відпочивати.

Софія Романська