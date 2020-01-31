Учасниці проекту «Краса елегантного віку» зайнялися благодійністю. Вони завітали до маленьких мешканців у Тернопільський обласний комунальний дитячий будинок.

Зустріч організував оргкомітет конкурсу «Краса елегантного віку». Жінки випікали різного виду печиво для діток, а також вчили їх це робити самостійно.

«Вони розуміють, що не тільки потрібно брати, а й віддавати частинку себе! Жінки «елегантного» віку прийшли до дитячого будинку з вогником доброти та іскрою любові в серці! Таким чином вони хотіли підтримати маленьких хлопчиків і дівчаток, поспілкуватись, погратись із ними та подарувати подаруночки! Не будьмо байдужими, адже чужих дітей не буває! Творити добре легко, варто лише захотіти», – розповідають у Тернопільському міському центрі соціального обслуговування.

Додамо, у Тернополі триває конкурс «Краса елегантного віку». 3 лютого в обласному центрі обиратимуть найвродливішу жінку від 60 до 80 років.

Софія Романська