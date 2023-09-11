Сімнадцять медалей виграли дві тернополянки на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное серед молоді до 23 років та серед дорослих спортсменів, який пройшов в Умані.

Вихованки Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності Іванна Дяченко і Дарія Довбня здобули 4 золоті, 6 срібних та 7 бронзових медалей в одиночках, двійках та чотиримісних байдарках на дистанціях 200, 500 та 1000 метрів.

Іванна Дяченко під час змагань виграла вісім нагород. Як повідомили в управлінні молоді спорту та іміджевих проектів ТОВА, це три «золота» в байдарці-одиночці на 200-метрівці як серед спортсменок в молодіжному чемпіонаті так і серед дорослих. Ще одне золото Іванка виборола у байдарці-четвірці на 200 метрівці на дорослому чемпіонаті. Друге місце Іванна Дяченко зайняла у байдарці-одиночці та байдарці-четвірці на 500 метрівці на молодіжному чемпіонаті. Плюс дві срібні нагороди у Іванки на дорослому чемпіонаті в байдарці-двійці на 200-метрівці та байдарці-четвірці на 500-метрівці, а в байдарці-одиночці на 500-метрівці спортсменка фінішувала з третім результатом.

На рахунку іншої тернополяники, Дарії Довбні, дев’ять медалей. Це золота медаль на дорослому чемпіонаті у байдарці-двійці на 1000 метровій дистанції. Пару для Дарії склала її подруга Поліна Нурова з міста Дніпро, з якою вони раніше перемагали на чемпіонаті України з марафону. Три «Бронзи» веслувальниця виборола на дорослому чемпіонаті в байдарці-одиночці на 1000 метрів, в байдарці-двійці на 500 метрів та в байдарці-четвірці на 200-метровій дистанції. На молодіжному чемпіонаті Дарія Довбня виборола дві срібні нагороди в байдарці-одиночці та байдарці-двійці на дистанції 1000 метрів. Ще три бронзові нагороди до скарбнички медалей області вона завоювала в байдарці-двійці на 500 метрів та в байдарці-четвірці на 500 та 200-метровій дистанціях.

До змагань спортсменок готував тренер Володимир Гикавий.