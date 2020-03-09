Благодійний ярмарок влаштували тернополянки, щоб зібрати кошти на лікування Артема Сілецького. У хлопчика діагностували рак лімфовузлів, щоб подолати недугу необхідно понад 80 тис. євро.

Долучитися до порятунку дитини вирішили жительки Тернополя. Вони протягом двох тижнів готували різноманітні солодощі, які реалізувати вирішили на благодійному ярмарку.

«Ми приготували великий асортимент різноманітних солодощів. Тут і випічка, цукерки, кекси, сирники. Кожен міг знайти щось собі до смаку. А виручені кошти передамо для лікування хлопчика. Маємо велике бажання допомогти йому в одужанні, щиро вдячні всім, хто долучився до нашого ярмарку», – розповідає волонтерка Тетяна Борис.

Додамо, Артем Сілецький родом з Теребовлянського району. Нині хлопчик разом з мамою перебуває в італійській лікарні. Жителів краю просять допомогти дитині на лікування.

Софія Романська