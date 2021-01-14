На високих підборах, із шикарними зачісками, яскравим макіяжем та у нижній білизні. Ще троє учасниць проєкту “Антиейджизм” перевтілилися у нові для себе образи.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу Тернопіль 1.

Для пані Христини стилісти підібрали білизну червоного кольору, білу сорочку та коралі. На створення образу фахівці надихнулися стилем Мерілін Монро.

А от для пані Світлани фотосесія стала справжнім викликом. Жінка зізналася, перед камерою завжди відчуває себе скутою, тому напередодні зйомки дуже хвилювалася. Для Світлани це перший досвід участі у подібних фотосесіях.

Третьою учасницею зйомки стала пані Лідія. Жінка вміє грати на клавішних, тому не випадково її фотографували саме на фоні рояля. Пані Лідія каже, мотивували брати участь у проєкті її близькі та рідні.

Позаду в учасниць проєкту “Антиейджизм” зустрічі з психологом, стилістом, моделями та експертами інших галузей. Після ж зйомок організатори планують репрезентувати виставку фотополотен учасниць.

“Ми хотіли б зробити так, аби виставка була відкритою, адже багато родичів і знайомих хочуть подивитися, а також багато наших відвідувачів, адже такого ще не було в Тернополі і всім цікаво”, — розповідає завідувачка відділення денного перебування Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення Марія Бісовська.