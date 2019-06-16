«Зліпи своє щастя», – майстер-клас з гончарства під такою назвою організувати в обласному центрі для матерів дітей з інвалідністю.

Заняття відбулося у школі народних ремесел, організувала дійство координаторка руху «Життя без меж» Олена Коваль.

Зійшлися на майстер-клас матері дітей з інвалідністю. Вони ліпили глиняні кружки, вази, тарілки. Як розповіла Олена Коваль, такий майстер-клас у Тернополі організували вперше.

«Від усього колективу матерів, які були присутні на майстер-класі, хотіла подякувати керівництву Школі народних ремесел, а зокрема Руслану Друку та Олі Мельничук, які безпосередньо нам допомагали. Творити щось власними руками – це дивовижно. Сьогодні ми отримали масу емоцій та вражень. Час пробіг непомітно. Після обраної форми виробів (тарілочка, кружка чи ваза) кожна з нас сиділа за гончарним колом. Досвід неймовірний. Глина виявилась матеріалом досить приємним і працювати з нею суцільне задоволення! Руслан Друк пояснював усе максимально доступно. Пізніше Ольга Мельничук вчила нас наносити на свої вироби орнаменти. Тут вже у кожного вмикався свій політ фантазій. Щиро дякую людям, які йдуть нам на зустріч, це дуже важко для нас».

За словами організаторів, майстер-клас був покликаний підтримати матерів, які виховують дітей з інвалідністю.

Софія Романська