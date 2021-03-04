“Антиейджизм” – фотовиставку під такою назвою репрезентували в Українському домі “Перемога”. В експозиції представлені світлини тернополянок, яким за п’ятдесят. Жінки знялися у відвертій фотосесії, щоб розвіяти міфи про вік.

Як розповіла завідувачка денного стаціонару Тернопільського міського центру соціального обслуговування населення Марія Бісовська, у проекті “Антиейджизм” взяло участь дев’ятеро тернополянок. Вони відвідували заняття у модельній школі, працювали із психологом і стилістом. По завершенню проекту знялися у відвертій фотосесії.

“Пишаюся тим, що особисто знайома з учасниками цього проекту. Ви — молодці. Незалежно якого віку жінка — їй завжди хочеться бути коханою, привабливою та чарівною. Тож щиро бажаю вам бути коханими, жаданими і нехай Ваші мрії здійснюються”, – зазначила відвідувачка виставки, волонтерка Марія Ратушняк.

Таку виставку на Тернопільщині організували вперше. Діятиме вона до десятого березня. Побачити експозицію “Антиейджизм” можуть всі охочі.