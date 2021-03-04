Тернополянку у її ж квартирі обікрав десятирічний хлопчик із Закарпаття

Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського районного управління поліції неповнолітньому мешканцю Закарпатської області, який вчинив злочин в обласному центрі. За скоєне доведеться відповісти матері молодика.

На лінію «102» надійшло звернення від мешканки одного із спальних мікрорайонів міста. Жінка зазначила, що стала жертвою крадія. Вона не зачинила вхідні двері, чим й скористався невідомий. Допоки потерпіла господарювала на кухні, крадій проник до помешкання та витяг з гаманця готівку в розмірі 1300 гривень.

Правоохоронці встановили, що до даного злочину причетний неповнолітній парубок 2011 року народження. Підозрюваний – мешканець Закарпаття, приїхав до міста зі своєю матір’ю погостювати у знайомих.

Відомості про подію правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 3 статті 185 ККУ.