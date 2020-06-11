Слідчі поліції повідомили про підозру двом громадянам за ч. 2 ст. 149 КК України у вербуванні та переміщенні людей, вчиненому з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану осіб та за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що впродовж вересня-листопада 2017 року уродженка Рівненщини за попередньою змовою із спільниками підшуковувала на території Тернопільської області малозабезпечених жінок для роботи за кордоном.

Так, вказані особи завербували та сприяли у переміщенні за кордон одній з жительок Тернопільщини, у якої помер чоловік та на утриманні залишилась мала дитина. Жінці обманом запропонували діяльність, пов’язану з наданням клієнтам сексуальних послуг на території Об’єднаних Арабських Еміратів. Попередньо зловмисники надали їй неправдиву інформацію про безпечність роботи, отримання високих прибутків у короткі терміни можливість у будь-який час безперешкодно повернутися додому.

Також у листопаді 2017 року ними завербовано ще одну громадянку, що потребувала дороговартісної операції та не мала постійного заробітку.

За вчинення вказаного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.