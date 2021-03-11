Тернопільські правоохоронці викрили 27-річного чоловіка, який скоїв крадіжку майна.

До працівників поліції звернулася жителька обласного центру, яка повідомила, що з її помешкання зник мобільний телефон. Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злодіяння причетний син заявниці.

Як було встановлено, молодик вже не раз коїв дрібні крадіжки задля алкоголю та наркотиків. Він користався відсутністю матері і виносив з дому цінні речі. Зрештою жінка не витримала та звернулася в поліцію. Крадений телефон поліцейські вилучили, його горе-син ще не встиг продати

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує покарання до 3-х років позбавлення волі.