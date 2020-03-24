У вчиненні крадіжки співробітники Тернопільського відділу поліції підозрюють 41-річного жителя обласного центру. Зловмисник обікрав помешкання, в якому робив ремонт.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників поліції від 23-річної тернополянки. Вона розповіла, що з її квартири викрали будівельні інструменти, золоті прикраси та телефон. У протиправному жінка запідозрила майстра, який проводив ремонтні роботи у її помешканні.

Підозри потерпілої підтвердили правоохоронці. Причетним до крадіжки виявився 41-річний житель Тернополя. Чоловік не вперше потрапляє в поле зору поліцейських – був судимий за майнові злочини. Він зізнався у протиправному. Частину чужого майна підозрюваний вже встиг здати до ломбарду.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Дії тернополянина кваліфікують за статтею 185 ККУ – крадіжка.